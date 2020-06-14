في ذكرى دخوله القلعة الحمراء.. سر الرقم 3 خلال مسيرة كارتيرون مع الأهلي والزمالك

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:19 ص
كارتيرون
كارتيرون
أمل الحلفاوي


الصدفة تلعب دورها في حياة الفرنسي باتريس كارتيرون، مع الأندية التي دربها، حيث في ذكرى دخوله القلعة الحمراء، يعلن الزمالك تجديد عقده، أمس السبت لمدة موسم آخر.

وكان الزمالك قد أعلن في الثالث من شهر ديسمبر الماضي التعاقد مع كارتيرون، بعد ظهوره في الدوري المصري مع الأهلي ووادي دجله بشكل لافت.

وحلت أول أمس الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يونيو ذكرى توقيع كارتيرون مع الأهلي في العام الماضي 2019.

كارتيرون قاد الأهلي في 17 مباراة، في البطولات المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا، واستطاع أن يفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاثة لقاءات، وخسر مثلهم، وسجل 31 هدف ودخل مرماه 16 هدف.

وصل المدرب الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ولكنه لم يفلح وخسر اللقب على يد الترجي التونسي، ثم ودع البطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال" من دور الـ16 للبطولة بتعادله بهدف لمثله مع مستضيفه الوصل الإماراتي الذي استفاد من التعادل 2-2 في مباراة الذهاب في مصر، لتتم إقالته في الثالث والعشرين من شهر فبراير عام 2018، ويخرج صفر بطولات.

فيما لعب مع الزمالك 20 مباراة، فاز في 12 لقاء، وخسر لقائين فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وسجل 34 هدف، ودخل مرماه 15 هدف، واستطاع حصد لقبين "كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المحلي".

سر الرقم 3 في مسيرة كارتيرون مع القطبين

كارتيرون في مسيرته مع قطبي الكرة المصرية ظهر الرقم 3 كثيرا، سواء 3 منفردة أو بجوراها رقم آخر، منها من كان بئسا ومنها كان سعادة.

فاز بثلاثية أمام الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وظن أنه قد ضمن اللقب، ليخسر بثلاثية إيابا ويضيع منه حلم التتويج بالأميرة السمراء مع الأحمر، لتتم إقالته في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر.

ويعود لمصر في الثالث من شهر ديسمبر 2019، من بوابة الزمالك، واستطاع حصد لقب كأس السوبر الإفريقي بثلاثية في شباك الترجي، ثم كرر فوزه في دوري أبطال إفريقيا على نفس الفريق بثلاثة أهداف أيضا، لتكون الهزيمة الثالثة على التوالي للترجي من كارتيرون بعد خروجه من الأهلي، حيث فاز على الفريق التونسي بثنائية مقابل هدف أثناء قيادته للرجاء المغربي ليتوج بطلا لكأس السوبر الإفريقي، وفي الأخير يجدد عقده مع القلعة البيضاء في الثالث عشر من شهر يونيو.

يشار إلى أن أول فوز حققه مع الأهلي كان بثلاثية نظيفة أمام تاون شيب، وأول فوز مع الزمالك كان بثلاثية مقابل هدف أمام الشرقية في كأس مصر.

وأول خسارة للزمالك تحت قيادة كارتيرون بثلاثية مقابل هدفين أمام طلائع الجيش، فيما سجل أول هزيمة مع الأهلي أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل أربعة.

وحقق كارتيرون 3 ألقاب إفريقية في مسيرته، بواقع 2 كأس سوبر افريقي مع الزمالك والرجاء، ودوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي.

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