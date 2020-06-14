ليفربول يصارع مانشستر يونايتد على ضم «هداف الكالتشيو»

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:16 ص
لاتسيو
لاتسيو
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي إيطالي، مساء اليوم السبت عن اهتمام مانشستر يونايتد وليفربول بالتعاقد مع شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، في الميركاتو الصيفي المقبل.

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد 

وذكر  موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن تألق المهاجم الدولي الإيطالي شيرو إيموبيلي أنظار مانشستر يونايتد ومدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر إيموبيلي (30 عامًا)، قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل إيموبيلي 30 هدفًا في 33 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم مع فريقه.

وارتبط إيموبيلي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة ليفربول، للعمل مجددًا مع مدربه القديم في بوروسيا دورتموند الألماني يورجن كلوب.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نابولي  الإيطالي بعد من ضمن المهتمين أيضًا بالتعاقد مع هداف الكالتشيو، حيث يعتبر نادي مسقط رأسه.

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