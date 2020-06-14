شباب "أم القرى" يواجهون كورونا بمبادرة جديدة (صور)

دائمًا كان الشباب هم الرهان الرابح، لطالموا سطّروا بطولات وحكايات كثيرة، تعلمت منها أجيال قائمة أو آتية، وأظهروا قدرة على تحمل المسؤولية في ظل تفشي وباء كورونا، خاصة بالقرى والنجوع البسيطة، والتي قد لا تطالها أيدي المسؤولين كثيرًا.





حكاية جديدة، أبطالها شباب قرية النزلة بمحافظة الفيوم، والذين سخروا أنفسهم في خدمة أهاليهم وقريتهم البسيطة؛ فدشّن شباب قرية النزلة، المعروفة بأم القرى، والتي تشتهر بصناعة الفخار والأعمال اليدوية، بمركز يوسف الصديق بالفيوم، مبادرة "إغاثة مرضى كورونا"؛ لتطهير وتعقيم شوارع القرية، وحث أصحاب المحلات التجارية على غلق المحلات يوم السبت، حيث يقام السوق الأسبوعي في القرية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية النزلة، ووحدة الطب الوقائي بمركز يوسف الصديق.





يقوم على المبادرة مجموعة من الشباب، لتوعية أهالي القرية والقرى المجاورة بخطورة فيروس كورونا المستجد، وحثهم على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وحاولت المبادرة أيضًا توفير علاجا مجانيا، عن طريق التنسيق مع بعض أصحاب الصيدليات في القرية لمرضى كورونا، أو من يخضعون للعزل المنزلي أو المشتبه بإصابتهم.





كما وفروا وسائل التعقيم والتطهير لتعقيم كافة شوارع القرية، على الرغم من قلة الحالات.





وناشدت المبادرة وزارة الصحة، بتخصيص مكان للعزل الصحي "مدرسة أو ما شابه"، كخطوة استباقية في حالة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وضع وباء كورونا في مصر