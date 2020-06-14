شباب "أم القرى" يواجهون كورونا بمبادرة جديدة (صور)
الأحد 14/يونيو/2020 - 03:06 ص
دائمًا كان الشباب هم الرهان الرابح، لطالموا سطّروا بطولات وحكايات كثيرة، تعلمت منها أجيال قائمة أو آتية، وأظهروا قدرة على تحمل المسؤولية في ظل تفشي وباء كورونا، خاصة بالقرى والنجوع البسيطة، والتي قد لا تطالها أيدي المسؤولين كثيرًا.
حكاية جديدة، أبطالها شباب قرية النزلة بمحافظة الفيوم، والذين سخروا أنفسهم في خدمة أهاليهم وقريتهم البسيطة؛ فدشّن شباب قرية النزلة، المعروفة بأم القرى، والتي تشتهر بصناعة الفخار والأعمال اليدوية، بمركز يوسف الصديق بالفيوم، مبادرة "إغاثة مرضى كورونا"؛ لتطهير وتعقيم شوارع القرية، وحث أصحاب المحلات التجارية على غلق المحلات يوم السبت، حيث يقام السوق الأسبوعي في القرية، وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية النزلة، ووحدة الطب الوقائي بمركز يوسف الصديق.
يقوم على المبادرة مجموعة من الشباب، لتوعية أهالي القرية والقرى المجاورة بخطورة فيروس كورونا المستجد، وحثهم على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وحاولت المبادرة أيضًا توفير علاجا مجانيا، عن طريق التنسيق مع بعض أصحاب الصيدليات في القرية لمرضى كورونا، أو من يخضعون للعزل المنزلي أو المشتبه بإصابتهم.
كما وفروا وسائل التعقيم والتطهير لتعقيم كافة شوارع القرية، على الرغم من قلة الحالات.
وناشدت المبادرة وزارة الصحة، بتخصيص مكان للعزل الصحي "مدرسة أو ما شابه"، كخطوة استباقية في حالة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وضع وباء كورونا في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا