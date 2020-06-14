أول تعليق من محمد إبراهيم على انتقاله لـ لأهلي









ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي فى التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وعلق محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أنباء توقيعه للنادي الأهلي وارتدائه القميص الأحمر مع بداية الموسم المقبل.





وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كل شيء وارد".





وتابع: "تجربة بيراميز ناجحة وخلقت جو من المنافسة مع قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك".



