كارثة كبرى في برشلونة

وصفت تقارير صحفية عالمية الوضع في نادي نادي برشلونة الإسباني بسبب انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بالكارثة لأنه يأتي وسط خسائر مادية على كل الأندية ومن بينها قلعة كامب نو.

وما زالت أزمة فيروس كورونا تعصف بالأندية الأوروبية الكبري، وعلى رأسها برشلونة الإسباني، الذي كان يُعد من أكثر الأندية العالمية قوة من الناحية المالية وما زاد الطين بلة توتر علاقة إدارة النادي مع لاعبيها على خلفية المفاوضات من أجل خفض الرواتب في ظل هذه الأزمة الخانقة.

وبات برشلونة مهددًا بخسارة 130 مليون يورو ككارثة كبرى في خسائره المادية من فيروس كورونا كما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.