أسامة الهندي يتصدر استفتاء "الفجر" 14 يونيو كأفضل مؤلف موسيقي تصويرية عن "لعبة النسيان"

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
مازال التصويت مرتفعًا للمؤلف الموسيقي أسامة الهندي، في استفتاء "الفجر الفني"، بعد قيامه بتأليف الموسيقى الخاصة بمسلسل "لعبة النسيان" للفنانة دينا الشربيني، حيث حصل أسامة الهندي على 24249 صوتًا، بنسبة 23,45%، اليوم الأحد 14 يونيو، ويليه هشام خرما عن مسلسل "النهاية".

قصة مسلسل "لعبة النسيان"

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".

فريق عمل "لعبة النسيان"

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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