كريستيانو رونالدو يضع ريال مدريد في قائمة محظوراته

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:42 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

رفض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الممتد عقده حتى عام 2022 العودة إلى نادي ريال مدريد لأن لديه أفكار واضحة حول مستقبله.

 

ويقضي رونالدو موسمه الثاني في يوفنتوس بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد في عام 2018

 

ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق روميو أجريستي بموقع ‘جول إيطاليا أن العودة إلى ريال مدريد ليست في برنامج كريستيانو رونالدو على الإطلاق.

 

وأوضح أجريستي أن رونالدو ليس لديه نية لمغادرة يوفنتوس، الذي فاز معه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي وحيث يكسب ما لا يقل عن 31 مليون يورو كراتب سنوي.

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