جوارديولا يضرب برشلونة في مقتل

يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي في ضرب برشلونة الاسباني في مقتل خلال الميركاتو الصيفي المقبل من خلال التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي المطلوب في برشلونة الإسباني.

وكشفت صحيفة سبورت الاسبانية عن أن تشيلسي ومانشستر سيتي مستعدان للتقدم بعرض ضخم على طاولة لاوتارو مارتينيز لضمه قبل برشلونة

وأوضحت أن البلوز والسيتي مستعدان لمنح لاوتارو راتبا يبلغ ضعف الراتب الذي يحصل عليه في الإنتر في محاولة واضحة لإبعاده عن مدار برشلونة.