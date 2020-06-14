مفاجأة من ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:58 ص
مبابي
مبابي
الفجر الرياضي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم خاصة أن صاحب الـ21 عامًا هو الهدف الأول للنادي الملكي.

 

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد أجل هجومه لضم مبابي إلى صيف 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت به كحال الأندية الأوربية الأخرى بعد تفشي فيروس كورونا.

 

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في 2022 وأثار البلبلة داخل الفريق من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.

 

وأضافت الصحيفة أن جهود بطل كأس العالم خلقت أرضًا خصبة وأساس يبني عليه ريال مدريد في مفاوضاته مع بي إس جي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

صدمة زيدان.. ريال مدريد يتخلى عن كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 17 دقيقة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة من ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي

منذ 37 دقيقة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف نجم جديد من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 39 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ يوم

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يضرب برشلونة في مقتل

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ماركا تكشف مفاجأة مدوية عن تعاقد ريال مدريد مع "مبابي"

خطة بـ250 مليون يورو حال فشل ريال مدريد في ضم مبابي

تقارير - ليس هازارد.. هذه هي صفقة القرن في ريال مدريد

صحيفة "ماركا" تفجر مفاجأة مدوية عن صفقة ريال مدريد المقبلة

ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

كورونا ينقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:56 ص

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

10:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم