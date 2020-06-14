مفاجأة من ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى ضم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم خاصة أن صاحب الـ21 عامًا هو الهدف الأول للنادي الملكي.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن ريال مدريد أجل هجومه لضم مبابي إلى صيف 2021 بسبب الأزمة الاقتصادية التي عصفت به كحال الأندية الأوربية الأخرى بعد تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في 2022 وأثار البلبلة داخل الفريق من أجل الانتقال إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن جهود بطل كأس العالم خلقت أرضًا خصبة وأساس يبني عليه ريال مدريد في مفاوضاته مع بي إس جي.