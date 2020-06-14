هل يعود محمد إبراهيم لـ الزمالك؟ اللاعب يُجيب









كشف محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي عن رأيه فى العودة مرة أخري للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة.





وتحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن إمكانية إنضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أهدافه وطموحاته في الملاعب.





وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدث عنها أو كشفها في تلك الفترة".



