هل يعود محمد إبراهيم لـ الزمالك؟ اللاعب يُجيب

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:37 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
محمد جمال


كشف محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي عن رأيه فى العودة مرة أخري للقلعة البيضاء خلال الفترة القادمة. 

وتحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن إمكانية إنضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أهدافه وطموحاته في الملاعب.

وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدث عنها أو كشفها في تلك الفترة".

وأكد أنه يركز في الوقت الجاري على عدة نقاط أبرزها الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى المشاركة في وصول فريقه الفيومي مصر للمقاصة إلى المربع الذهبي".

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