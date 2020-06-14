صدمة زيدان.. ريال مدريد يتخلى عن كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني من استعادة كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت الصحيفة: "ريال مدريد لا يفكر في عودة رونالدو فهو غير مستعدًا أبدًا لدفع 31 مليون يورو سنويًا التي يكسبها في تورينو.. كريستيانو رونالدو يريد الفوز في بالبطولات مع اليوفي".

يذكر أن تقارير صحفية ربطت بين عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد بسبب وجود زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للفريق.