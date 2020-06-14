فالفيردي يعلق على خلافه مع ميسي

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:34 ص
ميسي وفالفيردي
ميسي وفالفيردي
ريهام عبدالمحسن

نفى الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة السابق وجود خلاف بينه وبين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق أثناء الفترة التي قضاها في الإدارة الفنية للنادي الكتالوني قبل أن تتم إقالته في منتصف الموسم الحالي.


وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية :"ميسي لاعب ذكي من الناحية التكتيكية، إنه يفهم ويهتم بكل شيء كما أنه على دراية شديدة بنقاط ضعف فريقه ومنافسيه ولديه نظرة واسعة".

وأضاف:"من غير المعقول كمدير فني قول إنه من الصعب التكيف مع ميسي، من الواضح أنه لن تكون هناك مشكلة لأي مدير فني في التأقلم مع لاعب من هذه النوع". 

وتابع:"طرق اللعب الخاصة بك تتغير باستمرار طوال مسيرتك الاحترافية، هذا يعتمد على الفريق الذي تدربه واللاعبين لديك كما أن لكل فريق شخصيته الخاصة".


واختتم فالفيردي تصريحاته قائلاً:"في بعض الحالات، يجب عليك أن تتكيف مع أسلوب لعب واضح للغاية كما هو الحال في برشلونة لكني لم أجد صعوبة في ذلك".

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