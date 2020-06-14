إنييستا يحسم مستقبله مع برشلونة

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:56 ص
إنييستا
إنييستا
الفجر الرياضي

طلب النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني عودة الكرة بأقصى سرعة عقب توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد

 

وقال إنييستا: "هدفي في الوقت الحالي هو الإستمرار في لعب كرة القدم، وربما هذه اللحظات من الاسترخاء سيمنحني الاستمرارية لفعل شيء في الفترة المقبلة لأن عقدي يمتد لعام 2012".

 

وأضاف عن العودة لبرشلونة: "لدي عقد مع نادي فيسيل كوبي حتى عام 2021، ولدي دافع كبير في الموسم الجديد للعب مرة أخرى، وأشعر بتلك اللحظات بوجودي على العشب مع الكرة".

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