برشلونة يتسول لشراء نيمار

توصل نادي برشلونة الإسباني لصيغة لشراء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فرة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يريد شراء نجمه السابق بنظام الأقساط، بحيث يدفع المبلغ على سنوات وهو ما وافق عليه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن باريس سان جيرمان يقبل بهذا العرض في ظل الظروف الراهنة، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، وصعوبة دفع الأندية لمبلغ كبير جداً على مرة واحدة.