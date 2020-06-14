خاص لـ"الفجر الفني": وحيد حامد يكشف حقيقة استعداده لكتابة مسلسل محمد رمضان الجديد





كشف السيناريست وحيد حامد، حقيقة استعداده لكتابة مسلسل محمد رمضان الجديد، الذى تدور أحداثه حول قصة الفنان الراحل أحمد زكي، بعدما انتشرت بعض المواقع أنباء حول ذلك.وقال وحيد حامد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، ما تردد حول هذا الشأن مجرد كلام، كل الأمر أننى تلقيت مكالمة هاتفية من المخرج محمد سامي، حول هذه الفكرة، ولكن لم يحدث أي اتفاق أو حديث عن التفاصيل بعد ذلك.يشار إلى أن آخر أعمال وحيد حامد مسلسل "الجماعة 2" للمخرج شريف البندارى بطولة إياد نصار، محمد فهيم وصابرين وأحمد عزمى، وعبد العزيز مخيون ونضال الشافعى وأخرون.