مدير إدارة العلاج الحر بالأقصر يفجر مفاجأة عن مركز طبي

كشفت الدكتورة نهال مصطفى، مدير إدارة العلاج الحر فى الأقصر، إن إغلاق مركز طبى بالمحافظة، جاء على خلفية إصابة مالكه وهو طبيب مخ واعصاب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، معقبة:"عندما دخلنا وجدنا العيادة مليانه والطبيب المصاب كان يوقع الكشف على سيدة مسنة.. وأنا قلت ليه بدون شوشرة امتثل لقرار الغلق حضرتك مريض كورونا".





وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المستشفى الحكومي الذي يعمل به الطبيب أجبره على إجازه والعلاج المنزلي، ولكن خلال المرور المستمر على المنشآت الصحية بالمحافظة، تبين أن الطبيب لم يلتزم بالعزل المنزلي وزاول عمله، وعليه تم استصدار أمر بغلق المركز واصطحاب فرقة من مديرية أمن بالمحافظة لتنفيذ القرار.





من جانبه أدعى الدكتور عماد يونس، صاحب مركز طبي للمخ والأعصاب، خلال مداخلة مشتركة، أنه لم يزاول عمله خلال فترة إصابته بكورونا، معقبا: "لما كنت مصاب منزلتش وحجزت نفسي 14 يوما في البيت".





وتابع "يونس": "في اليوم الذي تم فيه تشميع المركز أجريت مسحة وكانت النتيجة سلبية".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



