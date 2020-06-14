وزير الإعلام: إعلان خطة تدريجية للعودة خلال أسبوعين

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة ستكشف خلال الأسبوعين المقبلين خطة كل وزارة وقطاع على حده للعودة التدريجية أمام الرأي العام متابعًا: "هنعلن كل خطة للرأي العام لأننا اتفقنا أن المواطن شريك حيث سيعلن خطة كل قطاع، لكن في حال الاتفاق على عوده القطاع كل على حدة وفقًا لتقيمنا للوضع على الأرض لفتح أي قطاع حيث أن كل قطاع له خصائصه".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان "، المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، انه على سبيل المثال لو قررنا فتح الاندية لن تعود بشكل كامل بل ستكون تدريجية لأننا لو فتحاناها بشكل كامل سيحدث ازدحام شديد وقد تؤدي لوضع سيء، معقبًا: " مش هنفتح بشكل كامل الاندية مثلًا بل تدريجيًا مش عاوزين الاوضاع تؤول لمنحنى مش مظبوط.. كل حاجة هتمشي تدريجي وصولًا لعودة الدوري بدون جمهور في حال اتخذ قرار بالفتح ".

وأشار إلى أن وزراتي الطيران والسياحة ستعقدان مؤتمرًا اليوم في مقر وزارة الاعلام لإعلان خطتهما لافتا إلى أن وضع هذين القطاعين يختلفان عن القطاعات الاخرى حيث يجب ان يكون جاهزين في حال العودة بشكل مسبق قائلًا "مش هينفع لو قررنا الفتح يوم 1 يوليو أقول للناس احجزوا طيران يوم 30 يونيو لابد ان تكون هناك فترة قبلها متوقعًا أنه في حال فتح الطيران الدولي ان لا يكون الاقبال سريعًا لاتصال القطاع بالأوضاع العالمية وبالتالي سيتم احتساب تكلفة ذلك بدقة مشيرًا أن فتح الطيران في مطلع يوليو سيخضع لشروط قاسية جدًا عبر قواعد دقيقة وحملات تفتيش على الفنادق والمطاعم لمراقبة استعداداتها في المحافظات السياحية الاقل إصابة".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



