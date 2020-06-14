فهد الزاهد: أحاول محاربة "كورونا" بالفن





كشف المنتج فهد الزاهد عن مشروعاته الفنية الجديدة التي يقدم من خلالها ١٠ كليبات جديدة من خلال شركته "لايف ستايلز ستديوز" ، تتنوع الوانهم الفنية ما بين الكلاسيكي والشعبي والرومانسي، والهيب هوب وغيرها والتي يتعاون فيها مع مجموعة مختلفة من نجوم الفن والشباب الصاعد، الذي يحرص دائما على اعطاء الموهوبين منهم الفرصة التي يستحقوها.





وأكد الزاهد في تصريحات صحفية ، أنه يسعى دائما على إرضاء جميع الأذواق، وتقديم محتوى فني هادف، يرتقي بالذوق العام للجمهور، كما انه يحاول تكثيف انتاجاته الفنية خاصة تلك الفترة، إيمانًا منه بأن الفن سبيل لمحاربة وتخطي جميع الازمات، خاصة في محاربة جائحة كورونا التي اثرت بالعالم اجمع.





وأشار الزاهد إلى انه تعاقد مع العديد من النجوم لتنفيذ تلك المشروعات وهم: "كارول سماحة ، هاني شاكر، ابو ، سامر أبو طالب ، محمد سرور ، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي ، ياسمينا سامي ، أحمد شيبه، محمد نور ".





ولفت إلى انه يطبق جميع الاجراءات الاحترازية ، اثناء التصوير ، ويشدد على الالتزام بها بشكلا كبير، حرصًا على مصلحة الجميع، مع استمرار تقديم رسالته الفنية.



