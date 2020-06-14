ياسر سامي يتفوق على محمد سامي في استفتاء الفجر اليوم 14 يونيو كأفضل مخرج في رمضان 2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر المخرج ياسر سامي بمسلسل "البرنس"، استفتاء "الفجر الفني"، في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد 14 يونيو.

وجاء ياسر سامي عن مسلسل "البرنس"، في المركز الأول، حيث حصد 51059صوتًا، مايعادل39,41% عن مسلسل "النهاية"، يليه محمد سامي عن مسلسل "البرنس".

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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