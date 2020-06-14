محمد إبراهيم يتحدث عن صلاح والنني









كشف محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي عن رأيه فى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي والمُعار لفريق بشكتاش التركي.









وتحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مشوار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.









وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن محمد صلاح نجم عالمي ويصدر مثل في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال مهوبته مشيرًا إلى استطاعته استغلال الفرصة بشكل صحيح مشددًا على مثاليته داخل وخارج الملعب.







