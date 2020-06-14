مستشار الأهلي السابق يكشف تفاصيل تبرعات تركي آل الشيخ للأهلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:01 ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي


قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي إن إجمالي المبلغ الذي دفعه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي تبلغ 100 مليون و300 ألف جنيه.


وأضاف عثمان في تصريحات لقناة الأهلي أن هذا المبلغ مثبت بتحقيقات النيابة العامة.

وأكد أن هذا المبلغ منه حوااي 30 مليون جنيه مستحقات للأهلي من إعارة الخماسي عماد متعب وأحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات وخوض مباراتين وديتين أمام أتليتكو مدريد الإسباني ومباراة اعتزال فؤاد أنور.

وشدد المستشار القانوني السابق للقلعة الحمراء على أن التبرعات تبلغ حوالي 70 مليون جنيه.

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رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على التصريحات التي أطلقها محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي عبر قناة النادي. 

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" :"لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف". 

وأضاف الرئيس الشرقي السابق للنادي الأهلي :"وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه".


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