ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان علي ضم هداف الدوري الإيطالي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:59 ص
لاتسيو
لاتسيو
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي فى ضم هداف الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن سعي مانشستر يونايتد ومدربه اولي جونار سولشاير فى التعاقد مع شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن إيموبيلي إرتبط اسمه بالإنتقال لصفوف ليفربول ونابولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد اللاعب هو هداف الدوري الإيطالي برصيد 27 هدف هذا الموسم وبفارق 6 أهداف عن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

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