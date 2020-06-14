ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان علي ضم هداف الدوري الإيطالي









كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزي فى ضم هداف الدوري الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن سعي مانشستر يونايتد ومدربه اولي جونار سولشاير فى التعاقد مع شيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وأشارت الصحيفة أن إيموبيلي إرتبط اسمه بالإنتقال لصفوف ليفربول ونابولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



