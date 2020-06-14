شاهد.. أول صورة للشرنوبي من شهر العسل

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان محمد الشرنوبي صورة له من حمام السباحة عقب زواجه من مديرة أعمال أنغم راندا رياض بعدة أيام، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "الشرنوبي" تعليقا على هذه الصورة قائلا "الحمد لله"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "على إيه يا حب"،"مبروك يا عريس"،"الحب كله انت"،"أجمل شرنوبي في الدنيا كلها".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي أعلن عقد قرانه من راندا رياض منذ ثلاث أيام، ونشر هذه الصورة بالتزامن مع شهر العسل الذي يعيش به هذه الأيام، وقام "الشرنوبي" بنشر بعض الصور التي تجمعه بزوجته "رياض" معتذرا للجميع لعدم إخبارهم مسبقا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد ومنع الإختلاط.
شاهد.. أول صورة للشرنوبي من شهر العسل
شاهد.. أول صورة للشرنوبي من شهر العسل

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