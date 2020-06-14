شاهد.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف مفاجأة صادمة بشأن قضية النسب الجديدة (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر

كشفت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل جديدة حول صورة الطفل" تيتوس"، مشيرة إلى أنه شقيق ابنتها لينا، وابن طليقها من سيدة ألمانية.

وأكدت "الحناوي" خلال تصريحات إعلامية، أن الأمر يعود إلى 9 سنوات مضت، بعدما تعرفت ابنتها "لينا"، خلال زيارة لأبيها، على سيدة ألمانية، اتضح فيما بعد أنها زوجته.

وأشارت إلى انها تواصلت معها لكي تتعرف لينا على شقيقها، فيما إلتقطت "لينا" صورا مع أخيها.

وتابعت: "في البداية والدة تيتوس رفضت نشر الصور لكن بعد ذلك وافقت"، لافتة إلى أنها ساعدتها في التعرف على المحامي الخاص بها لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها".

وأكدت هند الحناوي، أن الطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، قائلة: "هو أخ لينا، ونحن معترفون به".




أخبار تهمك

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 10 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ 34 دقيقة

تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

منذ 37 دقيقة

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ حوالي 3 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

هل هناك موجة ثانية لكورونا في مصر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

منذ ساعة و 10 دقيقة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم