شاهد.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف مفاجأة صادمة بشأن قضية النسب الجديدة (فيديو)





كشفت هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، تفاصيل جديدة حول صورة الطفل" تيتوس"، مشيرة إلى أنه شقيق ابنتها لينا، وابن طليقها من سيدة ألمانية.





وأكدت "الحناوي" خلال تصريحات إعلامية، أن الأمر يعود إلى 9 سنوات مضت، بعدما تعرفت ابنتها "لينا"، خلال زيارة لأبيها، على سيدة ألمانية، اتضح فيما بعد أنها زوجته.





وأشارت إلى انها تواصلت معها لكي تتعرف لينا على شقيقها، فيما إلتقطت "لينا" صورا مع أخيها.



وتابعت: "في البداية والدة تيتوس رفضت نشر الصور لكن بعد ذلك وافقت"، لافتة إلى أنها ساعدتها في التعرف على المحامي الخاص بها لاتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها".

وأكدت هند الحناوي، أن الطفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام، قائلة: "هو أخ لينا، ونحن معترفون به".











