تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني على التصريحات التي أطلقها محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي عبر قناة النادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك" :"لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف".

وأضاف الرئيس الشرقي السابق للنادي الأهلي :"وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه".

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قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي أن النادي الأحمر لم يخالف القانون وأنه أخطر وزارة الشباب والرياضة قبل قبل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن النادي حصل على حكم قضائي ببراءة رئيس مجلس إدارة الأهلي في هذا الملف ومن ثم باتت التبرعات قانونية.





وقال التبرعات عبارة عن جزء فلوس "كاش" وجزء شيكات وجزء تحويل على رصيد مجلة النادي.





وتابع بأن الأموال كانت مكافأة للاعبين بعد الفوز بالدوري وإن هذا المبلغ لم يدخل خزينة النادي وتم منحه للاعبين بشكل مباشر ومن ثم لا يعد ضمن التبرعات الرسمية.





وشدد على أن لجنة تابعة لنيابة الأموال العامة فحصت هذا الأمر واستدعت الثلاثي وليد أزارو وعلي معلول وأحمد فتحي للتأكد من حصولهم على المقابل المادي بعد بلاغات تم تقديمها بأنهم لم يحصلوا على الفلوس وأقروا بتقاضيها.



