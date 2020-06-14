محمد إبراهيم : أنا أبن الزمالك وهذا ما تعلمته من حسام حسن









تحدث محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة عن بدايته مع كرة القدم حتي وصوله للقلعة البيضاء ولعبه لسنوات.





وكشف محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن بداية مشوارة في ملاعب كرة القدم ومشوار انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك.





وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إنه بدأ مشواره الكروي في مدرسة للموهوبين وأنضم لنادي الزمالك قادمًا من نادي كروم جناكليس.



