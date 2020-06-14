أول مصاب بفيروس "كورونا" من ذوي الهمم: "نفسي أنزل البحر"

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:20 ص
الشاب مصطفى محمود
الشاب مصطفى محمود
داليا الحسين
قال مصطفى محمود، أول مصاب بفيروس "كورونا" من ذوي الهمم إن صحته في تحسن مستمر، ويخضع للعلاج المنزلي، مشيرا إلى أنه أصيب بأمراض أخرى واستطاع أن يتغلب عليها.

وأضاف "محمود"، خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء السبت: " أنا نفسي أخرج وأسلم على صحابي وأشوف وأنزل البحر".

من جانبها، قالت مروة عبدالمحسن، والدة مصطفى، إنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونقلت العدوى إلى نجلها محمود وزوجها، مشيرة إلى أنها خرجت من العزل اليوم وتخضع للعلاج المنزلي مع أسرتها.

وأضافت: "مازالت نتيجة المسحة إيجابية لي ولمصطفى ولزوجي"، متابعة: "اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى ولكن الحمد لله على كل حال.. ومستشفى وزارة الصحة في بورسعيد تتابعنا باستمرار ونأخذ الأدوية منهم"، معقبة: "أنا بشكرهم جدا.. هما مش مقصرين في حقنا وربنا يبارك فيهم".
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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