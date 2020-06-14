عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ

عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ
الأحد 14/يونيو/2020 - 12:39 ص
علي نبوي
أكد محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي على أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي دفع المقابل المادي لإعارة اللاعبين الخمسة الذين انتقلوا للدوري السعودي في يناير 2018.
وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن الخماسي هم عماد متعب وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة تم إعارتهم إلى أندية سعودية.
وقال إن تركي هو من دفع مقابل هذه الاعارات كونه رئيس شرفي للأهلي ورئيس هيئة الرياضة السعودية وقتها.
وشدد على أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تبرعات الرجل للأهلي.