عثمان: إعارات خماسي الأهلي إلى السعودية لا تدخل ضمن تبرعات تركي آل الشيخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:39 ص
الشيخ وحسين السيد في الاتفاق السعودي
الشيخ وحسين السيد في الاتفاق السعودي
علي نبوي



أكد محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي على أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي دفع المقابل المادي لإعارة اللاعبين الخمسة الذين انتقلوا للدوري السعودي في يناير 2018.

وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن الخماسي هم عماد متعب وأحمد الشيخ وحسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة تم إعارتهم إلى أندية سعودية. 

وقال إن تركي هو من دفع مقابل هذه الاعارات كونه رئيس شرفي للأهلي ورئيس هيئة الرياضة السعودية وقتها. 

وشدد على أن هذا المبلغ لا يدخل ضمن تبرعات الرجل للأهلي.

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