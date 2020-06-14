مستشار الأهلي السابق يوضح حقيقة ساعات تركي آل الشيخ

مستشار الأهلي السابق يوضح حقيقة ساعات تركي آل الشيخ
الأحد 14/يونيو/2020 - 12:37 ص
علي نبوي
أوضح محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي حقيقة الساعات التي حصل عليها مجلس إدارة النادي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.
وقال في تصريحات لقناة الأهلي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي ونائبه العامري فاروق وخالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجي عضو المجلس حصلوا على الساعات مرتين.
وقال إن المرة الأولى كانت في الإمارات خلال رحلة إستثمارية لمناقشة ملف مشروع المدينة الرياضية.
وأضاف أن المرة الثانية كانت في السعودية خلال مهرجان اعتزال فؤاد أنور.
وشدد على أن كل الساعات تم إيداعها في خزينة النادي وفقا للقانون الذي ينص على عدم حصول المسئول على هدية تتخطى قيمتها 500 جنيه.