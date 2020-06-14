مستشار الأهلي السابق يوضح حقيقة ساعات تركي آل الشيخ

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:37 ص
محمد عثمان
محمد عثمان
علي نبوي


أوضح محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي حقيقة الساعات التي حصل عليها مجلس إدارة النادي من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي. 

وقال في تصريحات لقناة الأهلي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي ونائبه العامري فاروق وخالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجي عضو المجلس حصلوا على الساعات مرتين. 

وقال إن المرة الأولى كانت في الإمارات خلال رحلة إستثمارية لمناقشة ملف مشروع المدينة الرياضية. 

وأضاف أن المرة الثانية كانت في السعودية خلال مهرجان اعتزال فؤاد أنور. 

وشدد على أن كل الساعات تم إيداعها في خزينة النادي وفقا للقانون الذي ينص على عدم حصول المسئول على هدية تتخطى قيمتها 500 جنيه.

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