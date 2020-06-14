أندية القسم الثاني ترفض إستكمال الموسم في بيان رسمي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
أعلن عدد من أندية دوري القسم الثانى، بعض المطالب من اللجنة الخماسية لتوضيح موقفهم من الموسم الحالي المتوقف بسبب فيروس كورونا.

وطالبت أندية القسم الثانى خلال البيان بالغاء دورى القسم الثاني، هذا الموسم، وعدم تطبيق دورى المحترفين بشكل نهائي.

وجاء نص البيان كالتالى:

السيد المحترم / اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة

بيان من الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد

بعد تشاورات عدة وتواصل مستمر عبر التليفون ووسائط التواصل المتنوعة اتفقنا نحن الأندية أصحاب الشأن في تحديد مصير الموسم الكروى الحالي بكل ما يحيطه من ملابسات وظروف قاهرة رغم إرادة الجميع ودون تدخل اى طرف من اطراف المنظومة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله ..

توصلنا الى ما يمثل الرغبة الأهم والمطلب الأكبر للغالبية العظمى من الأندية بما هو اقرب من الاجماع ويتمثل في النقاط التالية:

1- الغاء دورى هذا الموسم ضرورة ملحة وحتمية حيث لم يعد هناك اى مجال لاستئنافه سواء من استعدادات فنية او بدنية او إمكانات مالية او حتى قدرات بشرية في ظل حتمية التباعد الاجتماعى الذى لا زال خيارا اوحد امام الجميع فما بالك بفرق كرة القدم وعليه فلابد من التعامل في هذه النقط بمبدأ " الصحة اهم من كل شيء "

2 – لا نمانع ابدا من صعود أوائل المجموعات الى الدرجات الأعلى بما يضمن لهم حق كفاح الفترة التي انقضت من الموسم قبل التوقف

3 - التمسك بهبوط فريقين فقط الموسم القادم فى حالة المجموعة 12 فريق وهبوط ثلاث فرق بحد أقصى فى حالة المجموعة 14 أو 16 فريق

4 – رفض فكرة تطبيق دورى المحترفين الي مالا نهاية نظرا لعدم مناسبته لظروف الأندية المصرية الان ومستقبلا وضروره الحافظ علي شكل المسابقات كالآتي دوري ممتاز مجموعة واحدة ٣ مجموعات للممتاز ب ٩ مجموعات للدرجة الثالثة ٢٧ مجموعة للدرجة الرابعة مع صعود الأوائل دون ترقي

5 – أخيرا .. ان هذا البيان وما يحتوية من مطالب انما خرج لصالح الجميع دون نظرات فردية او شخصية ما يدفعنا لتكرار التأكيد على ان صحة وحياة فرد واحد من افراد المنظومة اهم الف مرة من 100 بطولة .. ولكم كل الشكر والتقدير

أخبار تهمك

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ 34 دقيقة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل هناك موجة ثانية لكورونا في مصر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

منذ ساعة و 10 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم