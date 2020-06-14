محمد عثمان: مكافأت تركي آل الشيخ للاعبي الأهلي لم تدخل خزينة النادي













قال محمد عثمان المستشار القانوني السابق للأهلي أن النادي الأحمر لم يخالف القانون وأنه أخطر وزارة الشباب والرياضة قبل قبل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي.





وأضاف في تصريحات لقناة الأهلي أن النادي حصل على حكم قضائي ببراءة رئيس مجلس إدارة الأهلي في هذا الملف ومن ثم باتت التبرعات قانونية.





وقال التبرعات عبارة عن جزء فلوس "كاش" وجزء شيكات وجزء تحويل على رصيد مجلة النادي.





وتابع بأن الأموال كانت مكافأة للاعبين بعد الفوز بالدوري وإن هذا المبلغ لم يدخل خزينة النادي وتم منحه للاعبين بشكل مباشر ومن ثم لا يعد ضمن التبرعات الرسمية.



