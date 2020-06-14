برشلونة يخطط لضم توماس بارتي





كشفت تقارير صحفية غانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط منتخب غانا وأتليتكو مدريد الإسباني.

وأكد موقع غانا سوكر أن إدارة النادي الكتالوني ترغب في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم الغاني مع الروخيبلانكوس والتي تبلغ 50 مليون يورو.

وأشار الموقع الغاني إلى أن بارتي يعد من أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم خاصة بعد الآداء الذي قدمه في الموسم الحالي مع الروخيبلانكوس.

وأوضح الموقع الغاني أن تحركات برشلونة جاءت بناء على طلب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني للفريق الذي يسعى لتدعيم خط وسط الفريق الكتالوني بالتعاقد مع بارتي.