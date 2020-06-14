"التضامن": 5 آلاف مسن فى 168 دارًا على مستوى الجمهورية
الأحد 14/يونيو/2020 - 07:11 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة كما تستقبل المسنين تستقبل أطفال أيضًا لا يرغب رب الأسرة فى رعايتهم بسبب عدم قدرته المادية، موضحة أن الوزارة لا تترد فى استقبالهم حفاظًا على حالتهم النفسية، وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية، معقبة: "أب جه سلم بناته التلاتة بعد وفاة زوجته".
وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لا تقبل على أي مصري أن تهان كرمته أو يساء إلية في التعامل، أو أن يتم تهديد أي فرد داخل اسرته، متابعة: "القسوة عندما تصدر من الأهل تكون كبيرة جدًا ولذلك نقبل الجميع سواء اطفال أو مسنين وندرس مشاكلهم بعد تقديم الرعاية لهم".
وكشفت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على الدور الاستباقي في التعامل مع القضايا المجتمعية بما يجلب المنفعة بشكل يليق بمصر وشعبها.
وأشارت "القباج"، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مسن فى 168 دار على مستوى الجمهورية نتابعهم بشكل مستمر، وتابعت:" 5% فقط من دور المسنين بمصر تقدم الخدمة مجانًا دون مقابل، ولكن البقية بمقابل، ومصاريف دار المسنين تكون بحد أدنى 800 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف"، مشددة على أن هذه الدور بها رعاية عالية المستوى وليست مهمة كما يعتقد البعض.
ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن دار الدكتورة عبلة الكحلاوى، من أفضل دور المسنين فى مصر من حيث الرعاية والتعامل والحب، مستطردة: "مش عاوزة أقول مدلعاهم قد أيه".
وفي وقت سابق، تعرض عدد من نزلاء دار الدكتورة عبلة الكحلاوي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
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