"التضامن": 5 آلاف مسن فى 168 دارًا على مستوى الجمهورية

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن الوزارة كما تستقبل المسنين تستقبل أطفال أيضًا لا يرغب رب الأسرة فى رعايتهم بسبب عدم قدرته المادية، موضحة أن الوزارة لا تترد فى استقبالهم حفاظًا على حالتهم النفسية، وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية، معقبة: "أب جه سلم بناته التلاتة بعد وفاة زوجته".





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لا تقبل على أي مصري أن تهان كرمته أو يساء إلية في التعامل، أو أن يتم تهديد أي فرد داخل اسرته، متابعة: "القسوة عندما تصدر من الأهل تكون كبيرة جدًا ولذلك نقبل الجميع سواء اطفال أو مسنين وندرس مشاكلهم بعد تقديم الرعاية لهم".





وكشفت وزيرة التضامن، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة، على الدور الاستباقي في التعامل مع القضايا المجتمعية بما يجلب المنفعة بشكل يليق بمصر وشعبها.





وأشارت "القباج"، إلى أن هناك ما يقرب من 5 آلاف مسن فى 168 دار على مستوى الجمهورية نتابعهم بشكل مستمر، وتابعت:" 5% فقط من دور المسنين بمصر تقدم الخدمة مجانًا دون مقابل، ولكن البقية بمقابل، ومصاريف دار المسنين تكون بحد أدنى 800 جنيه وبحد أقصى 10 آلاف"، مشددة على أن هذه الدور بها رعاية عالية المستوى وليست مهمة كما يعتقد البعض.





ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن دار الدكتورة عبلة الكحلاوى، من أفضل دور المسنين فى مصر من حيث الرعاية والتعامل والحب، مستطردة: "مش عاوزة أقول مدلعاهم قد أيه".





وفي وقت سابق، تعرض عدد من نزلاء دار الدكتورة عبلة الكحلاوي للإصابة بفيروس كورونا المستجد.