"ضرب الرمل" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 14 يونيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:39 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تصدر المسلسل الخليجي "ضرب الرمل" استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي اليوم الاحد الموافق 14 يونيو، حيث حصل على 6964 صوتًا، بنسبة 31,16%، ويليه مسلسل "النحات'' الذي حصل على 6421 صوتًا، بنسبة 28,73%.

وقد قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


يُذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

هل هناك موجة ثانية لكورونا في مصر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

منذ 38 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 10 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم