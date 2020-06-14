صورة نادرة لدنجوانات السينما المصرية رشدي أباظة وعمر والشريف ورمزي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق

تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان عمر الشريف و أحمد رمزي ورشدي أباظة وذلك عبر صفحاتهم الشخصيه في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وظهر "أباظه" في الصورة وهو يقوم بلعب البلياردو يشاركه في اللعب "رمزي" و"الشريف" في صورة عظيمه تجمع ثلاثه من عمالقه الفن المتميزين، والصورة قديمه بالألوان الأبيض والأسود .

يشار إلي ان الثلاثه من أيقونات الفن الذين ابهروا الجمهور بآدائهم المميز والجميل، وأدوارهم المختلفه التي غلب عليها الطابع الرومانسي، حيث ان أحمد رمزي ورشدي اباظة وعمر الشريف استطاعا خطف قلوب فتيات جيلهم، ويعتبرو من دنجوانات السينما المصرية.

وأبدع الثلاثي في أدوار الحب والغرام وقدمو العديد من الأفلام الرومانسيه المتميزة أمام فاتنات السينما المصرية مثل فاتن حمامه وهند رستم ومريم فخر الدين، وسعاد حسني، وشادية، ليتركوا علامات متميزة في السينما المصرية.



أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 13 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 5 ساعات

هل هناك موجة ثانية لكورونا في مصر؟.. "الصحة العالمية" تجيب

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يستغني عن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توضيح من الري حول ورقة إثيوبيا الكارثية لسد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صدمة فى الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يصدم بيراميدز بهذا القرار المصيري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق وقناة النهار

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ: لن أدخل في مهاترات.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها لا نقاش فيه

منذ 35 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:54 م

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

09:26 م

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

08:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم