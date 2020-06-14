صورة نادرة لدنجوانات السينما المصرية رشدي أباظة وعمر والشريف ورمزي

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تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنان عمر الشريف و أحمد رمزي ورشدي أباظة وذلك عبر صفحاتهم الشخصيه في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهر "أباظه" في الصورة وهو يقوم بلعب البلياردو يشاركه في اللعب "رمزي" و"الشريف" في صورة عظيمه تجمع ثلاثه من عمالقه الفن المتميزين، والصورة قديمه بالألوان الأبيض والأسود .



يشار إلي ان الثلاثه من أيقونات الفن الذين ابهروا الجمهور بآدائهم المميز والجميل، وأدوارهم المختلفه التي غلب عليها الطابع الرومانسي، حيث ان أحمد رمزي ورشدي اباظة وعمر الشريف استطاعا خطف قلوب فتيات جيلهم، ويعتبرو من دنجوانات السينما المصرية.



وأبدع الثلاثي في أدوار الحب والغرام وقدمو العديد من الأفلام الرومانسيه المتميزة أمام فاتنات السينما المصرية مثل فاتن حمامه وهند رستم ومريم فخر الدين، وسعاد حسني، وشادية، ليتركوا علامات متميزة في السينما المصرية.







