مفاجأة.. ليفربول يرصد مبلغ ضخم لخطف ثنائي ولفرهامبتون









يرغب نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع ثنائي نظيره نادي ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ليفربول يريد ضم كل من آداما تراوري وروبن تيفيز نجمي نادي ولفرهامبتون في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول هو من طالب إدارة النادي بالتعاقد مع الثنائي تراوري وتيفيز لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.





وكشفت الصحيفة أن نادي ليفربول رصد مبلغ 110 مليون جنية إسترليني لتقديمهم إلى نادي ولفرهامبتون لضم تيفيز وتراوري بالميركاتو الصيفي.





ويحتل نادي ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة من أصل 29 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



