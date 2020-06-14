"البرنس" لمحمد رمضان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم 14 يونيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:17 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان، إستفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل تم تقديمه في السباق الرمضاني الماضي، وتفوق على مسلسلي "النهاية"، "الاختيار"، و"فلانتينو"، "لعبة النسيان".

حيث حصد مسلسل "البرنس"، للفنان محمد رمضان اليوم الأحد 14 يونيو على 1125240صوت بما يعادل 58,97 ٪من نسبة التصويت، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية خلال الأيام المقبلة.




وحظى مسلسل "البرنس "على إشادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالمسلسل وبأداء جميع الأبطال المشاركين فيه بالإضافة إلى تفاعلهم بشكل دائم مع الأحداث، وساهم ذلك في تصدر المسلسل للتريند بشكل يومي.


والجدير بالذكر أن مسلسل "البرنس"من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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