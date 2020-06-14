كارتيرون يوجه رسالة لمجلس إدارة الزمالك

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توجيه الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد تجديد عقده مع الأبيض لمدة موسم إضافي.





وقال كارتيرون في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: " اشكر مجلس الزمالك على المساندة في الفترة الماضية وسعيد وفخور باستمرار التواجد لمدة موسم جديد ".









واضاف : "لدي رغبة وطموح في حصد القاب كثيرة بعد بطولتي السوبر الافريقي والمصري ولدي رغبة في تحقيق المزيد مع دعم الجميع".





وتابع: " أعد الجماهير ببذل اقصي مجهود وتحقيق كل البطولات خصوصا انه لدي افضل الاعبين واتمني ان نكمل ما بداناه بشكل مميز قبل التوقف بسبب كورونا".



