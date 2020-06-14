"البرنس" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم الأحد 14 يونيو كأفضل مسلسل

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:12 ص
البرنس
البرنس
نادين نجدي
تصدر مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الموافق الاحد 14 يونيو، كأفضل مسلسل ويليه مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف.

وحصد مسلسل البرنس على عدد أصوات 1125240صوت مايعادل 58.97%.

قصة مسلسل "البرنس"

تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

أبطال "البرنس":

محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

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