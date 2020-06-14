"الوطنية للصحافة" تعلق على أزمة غلاف روز اليوسف (فيديو)

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:07 ص
كرم جبر
كرم جبر
كـسـاب أحـمـد
قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على أزمة غلاف روز اليوسف، قائلًا: "غلاف المجلة نشر على الفيسبوك، وهذا أحدث عضب كبير لدى أعداد كبيرة من المسيحيين، وعلى الفور قامت الهيئة بتغيير العدد، وإحالة رئيس التحرير للتحقيق". 

وتابع "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصحافة شريكة للكنيسة والأزهر في المعركة ضد التطرف، لافتًا إلى أن مجلة رزو اليوسف لديها تاريخ كبير في محاربة الإرهاب والتطرف، لذلك تم التحرك سريعًا ووقف إصدار المجلة. 
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه لا يتوقع أن هناك أحد يريد إثارة فتنة في هذه الأوقات، لكن تم وأد هذه الفتنة حتى لا تحدث فتنة  بين الإعلام والكنيسة. 

وفي وقت سابق، غير الكاتب الصحفي هاني عبدالله رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، غلاف العدد الصادر، أمس السبت، بعد حالة الجدل والواسعة بسبب صورة وعنوان حول الكنيسة والبابا تواضروس.

وقام رئيس تحرير المجلة بحذف الموضوع الخاص بالكنيسة، والاكتفاء بالموضوع الخاص بالمرشد وجماعة الإخوان المسلمين، واستبدال الموضوع بآخر، وذلك قبل ساعات من طرح العدد بالأسواق.

وكان قد حذف الكاتب الصحفي هاني عبدالله رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، صورة عدد المجلة الذي كان من المقرر أن يصدر اليوم السبت، من على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولاقى العدد ردود أفعال واسعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبين الصحفيين، وذلك لما رأوه يحمل إهانة للكنيسة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن إحالة الكاتب الصحفي هاني عبدالله رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق؛ بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة، ووقف المحرر المسئول عن الملف القبطي، إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تقوم المجلة في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظًا على التاريخ العريق لمجلة روزاليوسف في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

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