"الوطنية للصحافة" تعلق على أزمة غلاف روز اليوسف (فيديو)

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تعليقا على أزمة غلاف روز اليوسف، قائلًا: "غلاف المجلة نشر على الفيسبوك، وهذا أحدث عضب كبير لدى أعداد كبيرة من المسيحيين، وعلى الفور قامت الهيئة بتغيير العدد، وإحالة رئيس التحرير للتحقيق".





وتابع "جبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الصحافة شريكة للكنيسة والأزهر في المعركة ضد التطرف، لافتًا إلى أن مجلة رزو اليوسف لديها تاريخ كبير في محاربة الإرهاب والتطرف، لذلك تم التحرك سريعًا ووقف إصدار المجلة.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أنه لا يتوقع أن هناك أحد يريد إثارة فتنة في هذه الأوقات، لكن تم وأد هذه الفتنة حتى لا تحدث فتنة بين الإعلام والكنيسة.