البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (1/2) | ملخص واهداف مباراة Bayern Munich اليوم 13/6/2020 في الدوري الالماني (فيديو)





البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ | حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز 2019/2020.





ملخص واهداف مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري

وافتتح البايرن التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق جوشوا زيركزي، وتعادل مونشنجلادباخ عبر "بافارد" مدافع الفريق البافاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول من مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل الإيجابي 1/1.





وفي الشوط الثاني، سجل ليون جوريتسكا نجم وسط البايرن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86، وغاب عن بايرن ميونخ في مواجهة اليوم أمام مونشنغلادباخ ، الثنائي الهجومي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، والإسباني تياجو للإصابة.





وجاء تشكيل بارين ميونخ لمباراة مونشنغلادباخ كالتالي:-



