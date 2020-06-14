البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (1/2) | ملخص واهداف مباراة Bayern Munich اليوم 13/6/2020 في الدوري الالماني (فيديو)
الأحد 14/يونيو/2020 - 12:01 ص
البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (1/2) | ملخص واهداف مباراة Bayern Munich اليوم 13/6/2020 في الدوري الالماني (فيديو)
البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ | حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا صعبًا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز 2019/2020.
ملخص واهداف مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري
وافتتح البايرن التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق جوشوا زيركزي، وتعادل مونشنجلادباخ عبر "بافارد" مدافع الفريق البافاري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول من مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل الإيجابي 1/1.
وفي الشوط الثاني، سجل ليون جوريتسكا نجم وسط البايرن هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86، وغاب عن بايرن ميونخ في مواجهة اليوم أمام مونشنغلادباخ، الثنائي الهجومي روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، والإسباني تياجو للإصابة.
وجاء تشكيل بارين ميونخ لمباراة مونشنغلادباخ كالتالي:-
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: بنجامين بافارد - جيروم بواتينج - لوكاس هيرنانديز - دافيد آلابا.
خط الوسط: جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - ميكائيل كويسانسي.
خط الهجوم: إيفان بيرسيتش - سيرجي جنابري – جوشوا زيركزي.
ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 73 متصدرًا جدول ترتيب الدوري الالماني الممتاز "البوندسليجا" بفارق 7 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف، الذي تغلب على "فورتونا دوسلدورف" بهدف قاتل للنرويجي إيرلينج هالاند، فيما يحتل مونشنجلادباخ المركز الرابع برصيد 56 نقطة.
اهداف مباراة البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري:-
البايرن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ (1/2) | ملخص واهداف مباراة Bayern Munich اليوم 13/6/2020 في الدوري الالماني (فيديو)
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