أول قرار من محافظ البحر الأحمر عن فندق الغردقة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إغلاق الفندق الذي أقيم به حفل على الشاطىء بدون ارتداء كمامات، أو تباعد اجتماعي، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "خير ما فعلت".





وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مثل تلك التصرفات ستتكرر، والتجاوزات واردة، مؤكدا أن الفنادق المخالفة لإجراءات الوقائية سيتخذون معها قرارات فورية.





وفي وقت سابق عقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مقطع الفيديو المتداول لحفل بأحد الفنادق في الغردقة بدون التزام المواطنين بارتداء كمامات، أو التباعد الاجتماعي.





وقال "حنفي"، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، موضحا أنه تواصل مع وزير السياحة حول الأمر، معقبا: "بكرة هتسمع أخبار مناسبة مع الحدث.. أقسم بالله المنظر ده لن يتكرر مرة أخرى".



