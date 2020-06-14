أول قرار من محافظ البحر الأحمر عن فندق الغردقة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:29 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
هدى عبدالرازق
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إغلاق الفندق الذي أقيم به حفل على الشاطىء بدون ارتداء كمامات، أو تباعد اجتماعي، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "خير ما فعلت".

وأشار "حنفي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مثل تلك التصرفات ستتكرر، والتجاوزات واردة، مؤكدا أن الفنادق المخالفة لإجراءات الوقائية سيتخذون معها قرارات فورية.

وفي وقت سابق عقب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على مقطع الفيديو المتداول لحفل بأحد الفنادق في الغردقة بدون التزام المواطنين بارتداء كمامات، أو التباعد الاجتماعي.

وقال "حنفي"، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الواقعة، موضحا أنه تواصل مع وزير السياحة حول الأمر، معقبا: "بكرة هتسمع أخبار مناسبة مع الحدث.. أقسم بالله المنظر ده لن يتكرر مرة أخرى".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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