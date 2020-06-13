أسعار الدولار الأمريكي اليوم الأحد 14-5-2020

السبت 13/يونيو/2020 - 11:46 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار في تعاملات اليوم الأحد 14-6-2020، في الوقت الذي شهد فيه سعر الصرف هبوطا الأسبوع الماضي بعد ارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري.


أسعار الدولار اليوم الأحد 14-6-2020 :

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.15 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.14 جنيه للشراء، 16.24 جنيه للبيع.







سجل سعر الدولار فى بنك مصر16.15 جنيه للشراء ، و16.25 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع



وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع

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