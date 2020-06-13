تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تجديد الزمالك مع كارتيرون

السبت 13/يونيو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

قام نادي الزمالك اليوم بتجديد تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسم بعد النجاحات التى قدمها الفرنسي مع القلعة البيضاء.

 

وأكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أن مسؤولي القلعة البيضاء نجحوا فى تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، عكس النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر.

 

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مبروك لجماهير الزمالك تجديد عقد كارتيرون، والأهلي سيواجه أزمة كبيرة فى دوري أبطال أفريقيا حال رحيل فايلر".

 

وأضاف: "من حق جمهور نادي الزمالك أن يفرح بسبب الاستقرار الفني، وهذا يحسب لمرتضي منصور، وسيصب فى مصلحة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

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