تعرف على سبب رفض "القومية للمسرح" انضمام سعد أردش للفرقة

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أحد أبرز الوجوه في كوكبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية في دفعاته الأولى، وأحد رواد المسرح العربي وصاحب النهضة المسرحية للمسرح المصري في الستينيات، كما لقب بأنه رائد المسرح السياسى الاجتماعى وشيخ المسرحيين العرب، هو الفنان الكبير سعد أردش.



ذهب سعد أردش، ومجموعة من زملائه من خريجى المعهد إلى زكي طليمات، والذي كان وقتها عميد للمعهد ومديرًا للفرقة القومية للتمثيل وطلبوا منه الالتحاق بالفرقة لكنه اعتذر لضآلة ميزانية الفرقة وقتها والتي كانت لا تزيد عن 7000 جنيه، ولن تكفي لدفع رواتب للمعينين الجدد مما حدا بـ"أردش" إلى تكوين فرقة حرة تعاون فيها مع كاتب ناشئ وقتها يدعى نعمان عاشور.



وقدما من خلال هذه الفرقة عرضهما الأشهر "الناس اللى تحت" ولم تدم هذه الفرقة طويلًا إذ أن سعد أردش، أوفد أواخر الخمسينات لبعثة دراسية بإيطالية وتفرقت السبل بأبناء هذه الفرقة أمثال سناء جميل، وإبراهيم سكر، وعبد المنعم مدبولي.



وعاد من بعثته أوائل الستينات محملا بأفكار المسرحي الألماني برتولت بريخت ونظريته في كسر الإيهام ليقرر تقديم عدد من مسرحياته أولها "دائرة الطباشير القوقازية"، وقد ظل أردش مخلصًا لبريخت طيلة حياته حتى أن آخر مسرحية قدمها للمسرح القومي كانت "الشبكة" عام 2007 وهي عن نص بريخت "قيام وسقوط مدينة ماهوجنى".



أسس سعد أردش، في الستينات مسرح الجيب وقدم فيه العروض التجريبية والطليعية وعمل مديرًا له.