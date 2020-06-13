الري: إثيوبيا تسعى ليكون لها اليد العليا في ملف النيل
السبت 13/يونيو/2020 - 11:43 م
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث بإسم وزارة الري، إن المفاوضات انتهت إلى تكليف السودان بإعداد وثيقة توافقية بين الدول الثلاث أطراف الازمة يأتي إستمرارًا للمفاوضات التي بدات منذ يوم 9 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن الجانب السوداني منذ البداية تبنى مبادرة فحواها أن يتم التوفيق بين الجانبين المصري والإثيوبي، وتقريب وجهات النظر مع التأكيد أن السودان ليس وسيطًا فقط بل له حقوقه وطرف أصيل في التفاوض حول الأزمة بشكل مباشر.
وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على العربية الحدث"، مساء السبت، أن الجانب الإثيوبي لازال يبدي تعنتًا واضحًا في كثير من النطاق الرئيسية، كاشفًا أن المفاوضات الاخيرة من المفترض أن لاتبدأ من نقطة الصفر فهي إمتداد لجهود تسع سنوات أخرها كانت إجتماعات يناير الماضي برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الامريكية، وكان من المفترض ان يوقع الاتفاق في فبراير وهي نقاط وصلنا إليها بعد مفاوضات مضنية، ولكن أديس ابابا لم تشارك في النهاية وإبداء لحسن النية وقعت مصر على الاتفاق بأحرفها الأولى.
ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الورقة الجديدة التي طرحها الجانب الإثيوبي الهدف منها هو جعل يده هي اليد العليا في إدارة ملف النيل الازرق دون التنسيق مع دول المصب، معقبًا: "فوجئنا في ورقت إثيوبيا الاخيرة أنه يرغب في أن تكون له اليد العليا في إدارة مياه النيل الازرق، وأنه لايحتاج اي وصاية عليه، وهذا ضد القانون الدولي الذي يرسخ المباديء الحاكمة للانهار المشتركة".
وتابع: "المفاوضات الحالية تشمل ثلاث نقاط رئيسية الاولى جوانب فنية تخص فترات الجفاف والجفاف الممتد، وثاني النقاط هي ألية تشغيل السد، والنقطة الثالثة تشمل اليات فض النزاع إذا مانشب بين الاطراف الاصيلة في ملف الازمة ".
وحول دور المراقبين في إدارة المفاوضات قال السباعي: "المراقبين ودورهم إحدة ماتفق عليه في إتفاق المباديء المبرم في عام 2015 وللاسف على مدار يومين كاملين أهدرنا وقت كبير لمناقشة دور المراقبين في المفاوضات الاخيرة من الجانب الاثيوبي وهل لهم حق التصويت وحدود تدخلهم.
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