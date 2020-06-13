الري: إثيوبيا تسعى ليكون لها اليد العليا في ملف النيل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث بإسم وزارة الري، إن المفاوضات انتهت إلى تكليف السودان بإعداد وثيقة توافقية بين الدول الثلاث أطراف الازمة يأتي إستمرارًا للمفاوضات التي بدات منذ يوم 9 يونيو الجاري، لافتًا إلى أن الجانب السوداني منذ البداية تبنى مبادرة فحواها أن يتم التوفيق بين الجانبين المصري والإثيوبي، وتقريب وجهات النظر مع التأكيد أن السودان ليس وسيطًا فقط بل له حقوقه وطرف أصيل في التفاوض حول الأزمة بشكل مباشر.





وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على العربية الحدث"، مساء السبت، أن الجانب الإثيوبي لازال يبدي تعنتًا واضحًا في كثير من النطاق الرئيسية، كاشفًا أن المفاوضات الاخيرة من المفترض أن لاتبدأ من نقطة الصفر فهي إمتداد لجهود تسع سنوات أخرها كانت إجتماعات يناير الماضي برعاية البنك الدولي والولايات المتحدة الامريكية، وكان من المفترض ان يوقع الاتفاق في فبراير وهي نقاط وصلنا إليها بعد مفاوضات مضنية، ولكن أديس ابابا لم تشارك في النهاية وإبداء لحسن النية وقعت مصر على الاتفاق بأحرفها الأولى.