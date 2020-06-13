في ذكرى وفاته.. تعرف على مؤلفات سعد أردش والجوائز التي حصل عليها

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير سعد أردش، الذي ترك مجموعة مميزة من الأعمال الفنية، والتي خلدت في تاريخ الفن المصري.



بجانب التمثيل انشغل سعد أردش، بمجال التأليف والترجمات، وله العديد من المؤلفات الهامة منها: "المخرج في المسرح المعاصر" عام 1979، "المسرح الإيطالي" 1965.



كما له عشرات البحوث والدراسات العلمية في المسرح والحركة الاجتماعية المنشورة في المجلات المتخصصة في الثقافة المسرحية في مصر والعالم العربي.



أما في مجال الترجمة، قام سعد أردش، بترجمة أعمال مسرحية إيطالية للعربية منها: "خادم سيدين"، و"ثلاثية المصيف" لكارلو جولديني، و"جريمة في جزيرة الماعز"، و"انحراف في قصر العدالة" لاوجوبتي، و"الحفلة التنكرية" لألبرتومورافيا، وغيرها الكثير.



حصل سعد أردش، على العديد من الجوائز والأوسمة منها وسام العلوم والفنون عام 1967، ثم جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1990 ونال وسام العلوم والفنون 1966، جائزة الدولة التقديرية 1991، جائزة مهرجان قرطاج بتونس 1991.

