ثروات الأسر الأميركية تتراجع بالربع الأول بسبب كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر

تراجعت ثروات الأسر الأميركية 5.6% إلى 110.8 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي في ظل هبوط أسواق الأسهم الأميركية بشدة من جراء وباء فيروس كورونا ، والذي دفع بالولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.

 

وجاء معظم التراجع بفعل انهيار أسعار الأسهم الأميركية في تلك الفترة، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم .

 

 

وفي الفترة من منتصف فبراير إلى نهاية مارس، فقد مؤشر يغطي 90% من القيمة السوقية للأسهم الأميركية أكثر من 10 تريليونات دولار من قيمته. وعلى مدى ربع السنة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 20%، في أكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من 2008، لكنه عوض معظم تلك الخسائر لاحقا.

 

وشهد الأسبوعان الأخيران من الربع الأول تناميا في فقد الوظائف مع شروع ولايات أميركية عديدة في إصدار أوامر بلزوم المنازل وغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية لاحتواء انتشار الفيروس. ولحق الضرر على نحو خاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.

 

في المقابل، كان صافي ثروات الأسر 117.3 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.

 

وفقد نحو 20 مليون أميركي وظائفهم في خضم الجائحة، وقفز معدل البطالة من 3.5% في فبراير، أدنى مستوياته في نصف قرن، إلى أكثر من 13% في مايو

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