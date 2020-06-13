أمير مرتضى: كارتيرون لم يطلب عودة فتوح.. والنادي سيشارك في اجتماع حسم مصير الدوري

السبت 13/يونيو/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن الفرنسي باتريس كارتيرون لا يفضل إجراء تغييرات كثيرة في الفريق ويرى بأن المجموعة المتواجدة مميزة للغاية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"من الصعب خوض مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب توقف المسابقة لفترة طويلة".

وتابع :"كارتيرون رفض التفريط في أي عنصر من العناصر الأساسية في الفريق ومتمسك باستمرار جميع اللاعبين".

وزاد :"المدرب الفرنسي لم يطلب عودة أحمد فتوح المعار لسموحة، وما يتردد عن هذا الأمر غير صحيح".

وأشار :"النادي تلقى دعوة من اتحاد الكرة للحضور للاجتماع الخاص بالأندية،  لحسم مصير الدوري، الذي تم الإعلان عنه ورئيس النادي هو من سيحضره".

وواصل :"لا بد من إنشاء رابطة لإدارة شؤون الدوري المصري، وعلينا العمل على تنظيم المسابقة بشكل جيد".

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