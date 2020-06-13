أحمد مالك ينفي مشاركته في فيلم "نص أزمة"

نفى الفنان أحمد مالك، حول ما تردد من أخبار تخص مشاركته في فيلم "نص أزمة"، مؤكدا في تصريحات صحفية، لا صحة لما تردد عن مشاركتى في هذا العمل ولم يكلمنى أي شخص عن هذا الفيلم أو المشاركة فيه من أصله.

وكان الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، أعلن أن الفيلم مرشح لبطولته كلا من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.