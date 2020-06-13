أحمد مالك ينفي مشاركته في فيلم "نص أزمة"
السبت 13/يونيو/2020 - 11:30 م
محمود حنفي
نفى الفنان أحمد مالك، حول ما تردد من أخبار تخص مشاركته في فيلم "نص أزمة"، مؤكدا في تصريحات صحفية، لا صحة لما تردد عن مشاركتى في هذا العمل ولم يكلمنى أي شخص عن هذا الفيلم أو المشاركة فيه من أصله.
وكان الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، أعلن أن الفيلم مرشح لبطولته كلا من الفنان أحمد مالك والفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل لطفي لبيب ومحمود الحديني، ومن تأليف وليد سيف، وإخراج محمد يوسف.
يذكر أن اخر اعمال أحمد مالك فيلم "رأس السنة" وشارك في بطولته، إياد نصار، شريف منير، شيرين رضا، ماجد الكدواني، بسمة، أحمد مالك، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، والفيلم أحداثه تدور حول طبقة معينة فى يوم "رأس السنة"، ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم.